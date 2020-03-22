فريق كرة قدم قطري يواصل تدريب لاعبيه من خلال تقنية الفيديو

اعتمد فريق "أم صلال" لكرة القدم القطري طريقة جديدة للحفاظ على لياقة لاعبيه، في ظل تعليق النشاط الكروي بالدولة، لمنع انتشار فيروس "كورونا".

موسكو - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "الشرق" القطرية، اليوم الأحد، فإن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي واصل تدريباته بمتابعة مباشرة من مدرب الفريق عزيز بن عسكر ومدرب اللياقة.

ويؤدي الفريق التدريبات كلها في مكانه، ويتابعهم عسكر، من خلال الفيديو، على مجموعات.

وتكون لكل لاعب ساعة تدريب يوميا، مع عمل بعض القياسات اللازمة؛ حيث يتابع عسكر التدريبات بالفيديو والتواصل مع كل لاعب على حدة أولا بأول.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، أمس، تسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالعدوى481 حالة.

كانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 234 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 10 آلاف شخص حول العالم.