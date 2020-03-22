الصفدي يوجه رسالة للأردنيين بالخارج

وجه أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، في الأردن، رسالة إلى مواطني بلده في الخارج على خلفية انتشار فيروس "كورونا".

وأكد الصفدي أن السفارات الأردنية كافة على استعداد تام لتقديم الخدمات المطلوبة للأردنيين في الخارج وعلى مدار الساعة.

وقال الصفدي، في تغريدات اليوم الأحد على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الوزارة أعلنت أرقام هواتف إضافية، للتواصل مع المواطنين الأردنيين في الخارج لتقديم الخدمات الممكنة لهم.

كما تؤكد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ان كافة السفارات الاردنية على استعداد تام لتقديم الخدمات المطلوبة على مدار الساعة وقد أعلنت عن أرقام هواتف اضافية للتواصل مع المواطنين الأردنيين في الخارج وتقدم كافة الخدمات الممكنة.@AymanHsafadi — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) March 22, 2020

وأكد وزير الخارجية الأردني "بعثاتنا في خدمة أهلنا خارج الوطن، وننصح مواطنينا، حماهم الله، الالتزام بتعليمات الدول المتواجدين فيها في هذه الظروف والتواصل مع السفارات على الأرقام المعلنة، وأرقام مركز العمليات في الوزارة".

بعثاتنا في خدمة أهلنا خارج الوطن. ننصح مواطنينا حماهم الله التزام تعليمات الدول المتواجدين فيها في هذه الظروف والتواصل مع السفارات على الأرقام المعلنة وأرقام مركز العمليات. https://t.co/sikDpuDwpR — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) March 22, 2020

​ونفت وزارة الخارجية الأردنية بوقت سابق صحة ما تم تداوله، بشأن وفاة مواطن أردني في الخارج بفيروس "كورونا" المستجد.