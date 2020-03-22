مصر تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة هذا الأسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأحد، أن البلاد ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام المقبلة، ابتداء من اليوم الأحد.

وقالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، أنه بداية من الأحد سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي، لتسجل على القاهرة 21 درجة والسواحل الشمالية 21 درجة أيضا، بالتزامن مع بدايات فصل الربيع، بحسب موقع "مصراوي".

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تعاود الارتفاع غدا الاثنين، لتسجل على القاهرة 29 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وشمال وجنوب الصعيد بين 31 و33 درجة.

وأوضحت أن فصل الربيع، يشهد ظواهر جوية حادة وسريعة، فيمكن ليوم ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، بينما تنخفض في اليوم الثاني بمعدلات كبيرة أيضا، مشيرة إلى أن أعلى درجات الحرارة خلال العام تسجل في فصل الربيع.

ولفتت إيمان شاكر إلى أن أمس السبت شهد استمرارا في تراجع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم وصلت لـ5 درجات، إذ سجلت درجات الحرارة على القاهرة (الجمعة والسبت) المنقضيين 17 درجة.