ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 104

ارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في المغرب إلى 104 إصابات بعد الكشف عن إصابات جديدة.

وبحسب إحصائيات جديدة صادرة عن وزارة الصحة المغربية، نقلها موقع "العمق المغربي" فقد سجل اليوم 8 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 104 إصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأعلن رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، أمس، نقلا عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن الأخير أعلن "عن توقيف جميع قطارات الخطوط من وإلى مختلف الاتجاهات ابتداء من يوم الاثنين 23 أذار/مارس 2020 على الساعة11 ليلا و59 دقيقة، وذلك امتثالا لتعليمات السلطات بفرض حالة الطواري الصحية".

وأعلنت الحكومة المغربية في وقت سابق، منع السفر بين المدن المغربية في وسائل النقل العام، كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تم تأكيد ما لا يقل عن 300.097 إصابة على مستوى العالم بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 12895 حالة وفاة، في 169 دولة وإقليمًا، وفقًا للبيانات التي تم جمعها من السلطات الوطنية ومنظمة الصحة العالمية.