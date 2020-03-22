ارتفاع عدد وفيات كورونا في العراق إلى 20 وتسجيل 19 إصابة جديدة

أعلن العراق تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 20 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة.

بغداد- سبوتنيك وقالت الوزارة، في بيان لها، "أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 106 فحوصات مختبرية جديدة، وأظهرت النتائج تأكيد تشخيص 19 حالة جديدة، والوفيات الجديدة 3 حالات".

وأضافت "مجموع الإصابات الكلي 233 ، والوفيات الكلي 20، ومجموع حالات الشفاء 57".

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، 311 ألف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 13 ألف شخص حول العالم.