السعودية تحذر المواطنين من سحب وأمطار رعدية في هذه المناطق

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" قالت الهيئة إن حالة الطقس تلك تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية والرياض والحدود الشمالية) ويصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار تقرير للهيئة اليوم الأحد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، ويستمر حتى الساعة 6 مساءً.

كما نبّهت الهيئة، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.