الجيش اليمني يعلن أسر 20 مسلحا حوثيا في جبهة صرواح

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، أسر 20 عنصرا من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، خلال إحباط محاولة تقدم في محافظة مأرب غربي البلاد.

القاهرة – سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن "مجاميع من الحوثيين حاولت التسلل إلى أحد مواقع الجيش في ميمنة جبهة صرواح غرب مأرب، إلا أن القوات كانت لها بالمرصاد، حيث اشتبكت معها وتمكنت من القبض على 20 من العناصر المتسللة، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار".

وأضاف المركز الإعلامي أن"مقاتلات التحالف استهدفت بعدّة غارات تعزيزات وآليات قتالية تابعة للحوثيين كانت في طريقها إلى جبهة صرواح"، مؤكدا "تدمير تلك التعزيزات بالكامل، ومقتل جميع من كانوا على متنها".

ولفت إلى قيام الجيش اليمني، في ساعة متأخرة من مساء أمس، بشن قصف مدفعي وصاروخي على تجمعات ومواقع متفرّقة للحوثيين.

في غضون ذلك، أعلن الجيش اليمني مقتل 3 من قيادات أنصار الله الحوثيين في اشتباكات عنيفة في منطقة الذكرة شمال شرقي تعز.