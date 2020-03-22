أول مسؤول رياضي سعودي يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

كشف حاتم المسحل، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي، عن إصابته بفيروس "كورونا"، وخضوعه للعزل الصحي في الفترة المقبلة.

وقال المسحل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم تشخيصي بالإصابة بـ"كورونا"، وقد كنت في عزل صحي في المنزل بعيدا عن المناسبات الاجتماعية واحتكاكي مع الآخرين عند الضرورة وبارتداء الكمامة وبحول الله سوف أقضي 14 يوما بالعزل الصحي في المجمع الطبي في ‫الدمام‬ نصيحة: اتبعوا التعليمات".

— حاتم المسحل (@hatimalm) March 22, 2020

وعن كيفية تعرضه للإصابة بفيروس "كورونا"، كشف المسحل: "لقد كنت عائدا من ‫لندن‬ يوم السبت وتم فحصي بالمطار ولم تظهر أي أعراض حرارة أو كحة، وتم نصحي بالعزل المنزلي والخروج للضرورة فقط ولله الحمد مع وجود أعراض حساسية جيوب أنفية (أعاني منها بشكل موسمي) ومع التواصل الدوري من وزارة الصحة نصحوني بالقيام بالفحص. واتجهت للمركز وتم التشخيص".

— حاتم المسحل (@hatimalm) March 22, 2020

​يذكر أن السعودية، سجلت أمس السبت 48 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات إلى 392 حالة مؤكدة، ومن بين الحالات الجديدة حالات ارتبطت بالسفر، و5 حالات لممارسين صحيين وإداريين في منشأة صحية خاصة بالرياض، وهم دون أعراض صحية، وتم إجراء العزل، وإغلاق المنشأة احترازيا، وبقية الحالات وهي أغلبيتها كانت ناتجة من اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات سابقة، وارتبط بعضها بحضور مناسبات اجتماعية؛ كالتجمع للعزاء واللقاءات العائلية.