العراق يعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى السبت المقبل

أعلن العراق، اليوم الأحد، تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى السبت المقبل وأيضا تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام، وذلك في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أنه "قررت خلية الأزمة، الأحد، تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام إلى الساعة الـ11 من ليل السبت المقبل، واستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية والدبلوماسيين والإعلاميين ومنتسبي وزارة المالية ودائرتي المحاسبة والموازنة والمصارف الحكومية من حظر التجوال".

وتابعت "كذلك قررت الخلية بالاستمرار بتعليق الرحلات الجوية لغاية مساء السبت المقبل وإعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي، واعتبار فترة أزمة فيروس كورونا فترة قاهرة لجميع المشاريع والعقود".

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، 311 ألف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 13 ألف شخص حول العالم.