الحكومة السورية توقف النقل الداخلي في عدد من المحافظات

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأحد، إيقاف خدمات النقل الداخلي في عدد من المحافظات السورية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب قناة التلفزيون الرسمي "السورية" تم إيقاف باصات النقل الداخلي في محافظات حلب وحمص واللاذقية وطرطوس، تطبيقا للإجراءات الاحترازية الحكومية لمواجهة فيسروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".

وأعلن مدير النقل الداخلي في محافظة حلب السورية صباح اليوم "إيقاف باصات النقل الداخلي في حلب عن العمل في أحياء المدينة والريف حتى إشعار آخر".

ومن جهته، أعلن وزير النقل السوري علي حمود، أمس السبت، أن آخر رحلة جوية ستصل من موسكو يوم الأحد وبعد ذلك سيتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى البلاد.

يتبع..