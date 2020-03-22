صحيفة: اجتماع سري لمناقشة سيناريوهات استكمال الدوري السعودي

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن اجتماعا سريا سيعقده اتحاد الكرة السعودي، يوم غد الاثنين، للتباحث بشأن مستقبل الدوري السعودي للمحترفين المتوقف بسبب تفشي "كورونا" على مستوى العالم، وتسبب في وفاة وإصابة عشرات الآلاف.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر وصفتها بالموثوقة ، فإن "النقاش سيدور حول آلية استكمال الدوري حال رفع التعليق عنه، إذ إن المسؤولين في الاتحاد السعودي يرون أن الأندية بحاجة لأسبوعين كاملين قبل استئناف الدوري بحيث تمنح الفرصة للأندية في عودة التدريبات وإكمال جاهزية اللاعبين والمواصلة على ذلك أسبوعين قبل بدء الجولة الـ23 من الدوري".

وأشارت إلى أن "المسؤولين وضعوا سيناريوهات زمنية للاستئناف، وأن الدوري السعودي بحاجة إلى 35 إلى 40 يوما لإنهاء جميع جولاته الثمان المتبقية من المنافسات كاملة"، موضحة أنه "حال أن الفيروس ظل على وضعه دون انحسار فإن السيناريو الذي سيناقش هو إكماله بدء من شهر أغسطس/آب المقبل، وهو الخيار الذي يتوقع أن يكون سيناريو عالميا للدوريات الوطنية التي لا تحبذ فكرة الإلغاء أو الإنهاء بالتتويج للمتصدر الحالي أو بطل الشتاء".

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت في وقت سابق، اليوم الأحد، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مناطق متفرقة من البلاد، ليصل الإجمالي عدد الإصابات إلى 511 إصابة.