الكويت تستورد معدات طبية من الصين للكشف عن فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، استيراد معدات طبية من الصين، بهدف دعم مخزونها الاستراتيجي، وللمساعدة في مرحلة الكشف وعلاج فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد – 19)، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من مارس/ آذار الجاري، "جائحة".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبد الله السند، في إفادة صحفية يومية حول تطورات فيروس كورونا نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن "الشحنة الطبية التي وردت إلى البلاد وأفصح عنها الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة عبد الله البدر، تأتي أيضا من باب حرص وزارة الصحة وهذا القطاع النشيط على استقدام كل ما هو مهم، ويفيدنا في هذه المرحلة، ويساعدنا في مرحلة الكشف والبحث والعلاج".

وبين أن الشحنة عبارة عن مجموعة من أدوات الفحص، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة الطبية الداعمة للمخزون الاستراتيجي لوزارة الصحة، وذلك ضمن الخطط الاستباقية للمرحلة المقبلة التي تعكف وزارة الصحة دائما على تجهيزها و تحقيقها، وأخذ كل التدابير اللازمة.

وسجلت الكويت، اليوم، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 188.

وفرضت السلطات مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، كان آخرها فرض حظر تجوال جزئي في جميع أنحاء البلاد، من الساعة الخامسة وحتى الرابعة فجرا.