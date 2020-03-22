وزير حقوق الإنسان اليمني يطالب الأمم المتحدة بالضغط على "الحوثيين" لإطلاق الأسرى

قال الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني، "طالبنا الأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين من أجل إطلاق سراح الأسرى بأسرع وقت ممكن نظرا لخطورة الوباء، لكن يبدو أنهم يستخدمون تلك الورقة لتحقيق مكاسب سياسية".

وأضاف عسكر في حديث لـ "سبوتنيك" اليوم الأحد، "دعونا الأمم المتحدة إلى الضغط على "مليشيا الحوثي" لتنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى التي وقع الطرفان عليها بإشراف الأمم المتحدة، و ناشدنا المبعوث الخاص بالتعجيل بذلك نظرا لـ خطر فيروس كورونا على المعتقلين ".

وأشار وزير حقوق الإنسان إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام لليمن مارتن غريفيث "كان قد دعا الحوثيين في بيان له إلى سرعة التنفيذ ولكن حتى الآن لا جديد، ويبدو أن مليشيا الحوثي تعتبر هذا الملف الإنساني كارت سياسي تريد اللعب به إلى آخر لحظة".

وطالب عسكر المجتمع الدولي "بتكثيف الضغوط عليهم لتنفيذ ما وقعوا عليه في العاصمة الأردنية من اتفاقية تبادل الأسرى".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.