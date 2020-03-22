فلسطين تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 59 إصابة، وتزايد عدد الحالات التي تماثلت للشفاء.

ونقلت صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على "فيسبوك" عن المتحدث باسم الحكومة قوله: "تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 في محافظة رام الله والبيرة، وإصابتان في قطاع غزة، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 59 منها 17 إصابة تماثلت للشفاء".

وفي وقت سابق صباح اليوم، ذكر التلفزيون الرسمي الفلسطيني، أن رئيس الوزراء قرر منع خروج سكان الضفة الغربية من بيوتهم تطبيقا للحجر الإلزامي لمدة 14 يوما اعتبارا من الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 300 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 95 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 53 ألفًا في إيطاليا 28 ألفًا في إسبانيا 26 ألفا في الولايات المتحدة، إلى جانب المئات في نحو 180 دولة أخرى.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.