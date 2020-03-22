الإمارات تخصص دعم إضافي بقيمة 16 مليار درهم للشركات الصغيرة

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، أنه تقرر تخصيص حزمة إضافية حجمها 16 مليار درهم لدعم الشركات الصغيرة وتقليص النفقات وسط تفشي فيروس كورونا.

ونشر محمد بن راشد، حاكم دبي، تغريدة قال فيها "ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية 126 مليار درهم في الدولة".

ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله حزمة دعم إضافية بقيمة ١٦ مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية ١٢٦ مليار درهم في الدولة. واعتمدنا أيضا حزمة إجراءات جديدة لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى pic.twitter.com/VbajrX8Lwi — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 22, 2020

​وتابع "اعتمدنا أيضا حزمة إجراءات جديدة لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى".

وأضاف "كما اعتمدنا اليوم تشكيل 3 فرق عمل حكومية لضمان استمرارية الخدمات.. وضمان فاعلية أنظمة العمل عن بعد .. ولرفع تقرير يومي حول الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا وإجراءاتنا الاحترازية.. رسالتنا للجميع نحن مستعدون وجاهزون للتعامل مع كافة الظروف".