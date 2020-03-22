الجيش الأردني يحذر "المستهترين" ويعلن تطبيق أمر دفاع رقم 2 في جميع المحافظات

أعلنت المملكة الأردنية اليوم الأحد، تطبيق أمر الدفاع رقم 2 في جميع محافظات، وحذرت من وصفتهم بالمستهترين من مغبة مخالفة القوانين.

وأكد مدير التوجيه المعنوي الناطق باسم القوات المسلحة، العميد مخلص المفلح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في تغريدة لها على "تويتر"، أن الأردن سيطبق أمر الدفاع رقم 2 في جميع المحافظات مع مراعاة الدقة والاحترافية.

عاجل/ مدير التوجيه المعنوي: سنقوم بتطبيق امر الدفاع رقم 2 في جميع المحافظات بكل دقة واحترافية(بترا) #بترا #الاردن #عمان — Jordan News Agency (@Petranews) March 22, 2020

ودعى المفلح المواطنين والمقيمين لمساندة جهود القوات المسلحة في تنفيذ التعليمات حفاظا على سلامتهم مؤكدا أنه ليس من العدل ترك "المستهترين ليعيثوا بالوطن".

عاجل/ مدير التوجيه المعنوي: ليس من العدل ترك المستهترين ليعيثوا بالوطن(بترا) #بترا #الاردن #عمان — Jordan News Agency (@Petranews) March 22, 2020

وشدد المفلح على أن الاستهتار وعدم المبالاة يجعلنا أمام مأساة حقيقية، مشيرا إلى رصد 400 مخالفة خلال 24 الساعة الأخيرة.

وبين المفلح أن المملكة عززت الطوارئ في الخدمات الطبية الملكية، وأعطت مرونة لبعض القطاعات في التنقل مثل الصحة والنقل والطاقة، مع تزويد المستشفيات باحتياجاتها من الخبز.

عاجل/ مدير التوجيه المعنوي: اعطينا مرونة لبعض القطاعات في التنقل مثل الصحة والنقل والطاقة(بترا)#بترا #الاردن #عمان — Jordan News Agency (@Petranews) March 22, 2020

وأشار المفلح إلى أن عملية التطهير التي نفذت شملت مؤسسات حكومية ومصانع وفنادق.

ووجه أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، في الأردن، رسالة إلى مواطني بلده في الخارج على خلفية انتشار فيروس "كورونا".

وأكد الصفدي أن السفارات الأردنية كافة على استعداد تام لتقديم الخدمات المطلوبة للأردنيين في الخارج وعلى مدار الساعة.

​وكانت وزارة الخارجية الأردنية نفت في وقت سابق صحة ما تم تداوله، بشأن وفاة مواطن أردني في الخارج بفيروس "كورونا" المستجد.