"طيران الإمارات" توقف جميع رحلات الركاب بداية من الأربعاء المقبل

قالت شركة "طيران الإمارات"، إحدى أكبر شركات الطيران الدولي في العالم، اليوم الأحد، إنها ستعلق مؤقتا جميع رحلات نقل الركاب، بحلول 25 مارس/ آذار الجاري.

وقال رئيس مجلس الإدارة، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان، إن "طيران الإمارات" تجد نفسها في وضع لا يمكنها فيه تشغيل خدمات نقل المسافرين على نحو مجد اقتصاديا، إلى أن تعيد الدول فتح حدودها وترجع الثقة في السفر.

Today we made the decision to temporarily suspend all passenger flights by 25 March 2020. SkyCargo operations will continue. This painful but pragmatic move will help Emirates Group preserve business viability and secure jobs worldwide, avoiding cuts. https://t.co/fkQ59ExVxA 1/3 pic.twitter.com/j7ytftExn2 — Emirates Airline (@emirates) March 22, 2020

وقررت شركة طيران الإمارات، أمس السبت، تعليق جميع رحلاتها إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ومدينتي نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني للشركة أن الرحلات الجوية إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ستتوقف اعتبارا من 23 مارس/ آذار وحتى إشعار آخر، بحسب رويترز.

وفي رسالة أخرى، قالت الشركة إنها ستعلق الرحلات إلى مطار جيه.إف.كيه في نيويورك ومطار نيوارك إي.دبليو.آر في نيوجيرزي اعتبارا من 24 مارس/ آذار وحتى إشعار آخر، فيما لم ترد الشركة على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق.

وفي الرسائل الإلكترونية قالت الشركة التي علقت بالفعل العشرات من مساراتها إنها ستوقف هذه المسارات لأن وباء كورونا أدى إلى تقويض الطلب العالمي على السفر.

وبحسب أحدث إحصائية، بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات 140 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة حالتين فقط، وتعافى 31 مريضا من بين المصابين.

يذكر أن بلدية دبي، نفذت في الساعات الأولى من أمس السبت، حملة تعقيم مكثفة لشوارع المدينة؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وبحسب صحيفة "البيان"، انطلقت حملة التعقيم من شارع الرقة بحضور وإشراف مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري؛ وتهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وكإجراء احترازي في مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت متأخر من مساء أمس، وفاة شخصين بسبب فيروس "كورونا".