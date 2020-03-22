مكبرات الصوت في الكويت تعلن بدء حظر التجول... فيديو

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد، بدء حظر التجول في جميع مناطق الكويت من خلال مكبرات الصوت الخاصة بنظام الإنذار.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فإن حظر التجول الجزئي في البلاد أعلن عنه من خلال مكبرات الصوت الخاصة بالإدارة العامة للدفاع المدني.

بالفيديو.. وزارة الداخلية الكويتية تعلن عبر «مكبرات الصوت» عن تطبيق #حظر_التجول في كافة المناطق من الساعة 5مساءً حتى 4فجراً



• على الجميع الإلتزام لتجنب المساءلة القانونية#كورونا_الكويت #حظر_جزئي pic.twitter.com/7AybudBbRe — الزيادي (@AlziadiQ8) March 22, 2020

وبدأ حظر التجول الجزئي في تمام الساعة 16:00 ويستمر إلى الرابعة فجرا.

اللحظات الأولى من تطبيق حظر التجول في الكويت

اللهم إجعل هذا البلد آمنا🙌🏼#من النافذة pic.twitter.com/wEUkL12Jlj — د. وفاء سبيتي (@DrWafaaa) March 22, 2020

وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي أمس السبت برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح فرض حظر تجول في كافة أرجاء البلاد اعتبار من الأحد، وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

الله يحفظ الكويت ويحفظ أهلها شباب الكويت يتطوع خدمة للوطن ويحفظ وطنا قطر ومن يسكن على هذه الارض الطيبة وسائر بلاد المسلمين pic.twitter.com/zrMS8F9OvF — M.ALSUWAIDI (@mr1499) March 22, 2020

وسجلت الكويت، اليوم، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 188.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، القول إن "593 شخصا أنهوا فترة الحجر الصحي، وأجرينا أكثر من 16 ألف مسحة، حتى الآن".