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15:29 GMT22 مارس/ آذار 2020
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    موجة ركود سياحي جديدة تضرب مصر... وتوقعات بهبوط الإيرادات إلى صفر

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
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    موجة ثانية من الركود تنتظر قطاع السياحة في مصر، الذي ما لبث أن حقق انتعاشة خلال العامين الماضيين، بعد نحو سبع سنوات من التراجع بسبب اضطرابات سياسية عانتها مصر منذ 2011، إلا أن انتشار وباء "كورونا المستجد"، جاء ليقضي على هذه الانتعاشة ويثير مخاوف العاملين في القطاع من موجة ثانية من الركود.

    إجراءات احترازية في مصر تحسبا لفيروس كورونا
    © REUTERS / Javier Parodi
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    وبلغت إيرادات السياحة في مصر عام 2018-2019 نحو 12.5 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ2.7 مليار دولار عن العام السابق، وهو أعلى عام تحقق فيه السياحة إيرادات منذ عام 2010، وقبل اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، حيث حقق القطاع السياحي إيرادات في عام 2009/2010 تقدر بـ10.8 مليار دولار، ومن بعد هذا العام بدأ المؤشر في التراجع.

    في حديث مع وكالة "سبوتنيك" قال عضو غرفة شركات السياحة المصرية، كريم محسن إن "تقديرنا لحجم الخسائر بسبب فيروس كورونا يحسب بمقارنة عائدات السياحة عن شهور آذار/ مارس، ونيسان/ إبريل، وآيار/ مايو، خلال العام الماضي، ومقارنتهم بهذه الشهور من العام الحالي"، مضيفا "هذا العام ستكون الإيرادات صفر".

    وكإجراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مصر، قررت الحكومة المصرية تعليق حركة الطيران وغلق جميع المطارات من 19 حتى 31 آذار/مارس الجاري، كما قررت إغلاق المتاحف والمواقع السياحية والأثرية بداية من غد الاثنين، وحتى نهاية الشهر.

    كما شملت الإجراءات الحكومية الرسمية لمواجهة الفيروس تأجيل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر.

    وفي هذا السياق، يتابع محسن، أن "الإجراءات الحكومية المتخذة لتقليل الخسائر لم تعلن بشكل رسمي، وكل التصريحات التي قيلت لم يصدر بها منشورا رسميا بعد، أي أن البنك المركزي سيؤجل مطالبة شركات السياحة بمطالبة دفعات القروض".

    وحول موقف شركات السياحة من الأزمة يقول محسن "نحن عانينا من أزمة لمدة 7 سنوات بدون سياحة، موقفا ثابت، نحن نعرف كيف نحافظ على العمالة في كل الظروف، ونعرف كيف نقلل نفقاتنا، الكثير من الفنادق أغلقت، وبالتالي وفرت الكهرباء ومصاريف العمالة غير المنتظمة، سنتعامل مثلما تعاملنا في الأزمات السابقة، ومن لن يقدر على البقاء سيغلق".

    في الإطار نفسه، يقول عبد الرحمن التهامي وهو أحد مديري الفنادق السابقين في محافظة أسوان (أقصى جنوبي مصر) إنه "في عام 2020 مصر كانت من أفضل وجهات السياحة، لكن من بعد هذه الأزمة متوقع ركود طبعا خاصة بالنسبة للجنوب"، مضيفا "هذا الموسم ضاع بالنسبة لنا، وأعتقد ان الموسم القادم أيضا سيضيع بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا في العام القادم، وأعتقد أن هذا القطاع لن يشهد تعاف قبل عام 2022".

    وحول فرص السياحة الداخلية، قال تهامي "أتوقع لقطاع السياحة في البحر الأحمر، ازدهار داخلي وليس خارجي إذا انحسر الفيروس، وإن كان هذا مستبعد حسب ما نقرأه طبيا، لكن بالنسبة للسياحة الخارجية والعملة الصعبة سيكون الوضع"، متابعا "الأمل الوحيد في السياحية الداخلية خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس".

    كما لفت التهامي إلى اقتراح بتحويل غرف الفنادق إلى غرف عزل مدفوعة لكبار السن، حيث قال "هناك اقتراحات من بعض الاقتصاديين أن تبدأ الفنادق الصحية تقديم حجر صحي لكبار السن في الغرف الفندقية، وتكون هذه الخدمة مدفوعة"، متابعا "هذا أيضا يعد أمل لقطاع السياحة، أن كبار السن ممن هم بحاجة إلى عزل تام، تقوم هذه الغرف بهذا العزل، لكن لا نعرف بعد الجدوى الاقتصادية لهذا المقترح ومدى احتمالية تنفيذه".

    يذكر أن المجلس العالمي للسياحة والسفر توقع في تقرير، قبل يومين، أن يخسر نحو مليون شخص من العاملين في مجال السياحة حول العالم وظائفهم يوميا بسبب الفيروس المستجد.

    وناشد المجلس، في بيان، باتخاذ تدابير مالية تحفظ دخل العاملين في مجال السياحة.

    وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

    وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، 319 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 شخص حول العالم.

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, فيروس كورونا, السياحة, قطاع السياحة
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