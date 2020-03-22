وزير الداخلية اللبناني يحذر من "الانزلاق نحو المجهول"

وتابع فهمي: "كل مواطن مسؤول. اقعدوا ببيوتكم أسبوعين"، واصفا الوضع بأنه "مخيف". وأردف "علينا الاستعداد للأسوأ".
وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس السبت، عن اتخاذ مزيد من الإجراءات لإلزام المواطنين بالحجر المنزلي في مواجهة انتشار فيروس "كورونا".
وكان لبنان أعلن، مساء الأحد الماضي، حالة التعبئة العامة حتى نهاية آذار/مارس الجاري، واتخذت السلطات إجراءات استثنائية لمواجهة تفشي الفيروس، شملت إغلاق المؤسسات العامة والخاصة، مع بعض الاستثناءات الضيقة، والحد من حركة التنقل إلى أقصى الحدود لحمل المواطنين على بدء حجر منزلي.
Birthday celebration in #Beirut while quarantined 😍😍— Lebanese Bonkers (@BonkersLebanese) March 15, 2020
Happy birthday#Corona #فعاليات_الحجر_المنزلي #كورونا #كورونا_لبنان #خليك_بالبيت #كوفيد_19 pic.twitter.com/zfip1pyW0X
ولفت دياب إلى أن ارتفاع وتيرة الإصابات "ينذر بخطر داهم يهدد المجتمع نتيجة ما يمكن الوصول إليه في ما يخص الأعداد"، ومشيراً إلى أن "عدم التزام المواطنين، الذي ظهر في بعض المناطق، يدل على عدم الإدراك لحجم المخاطر".
وقال دياب إنه "طلب من الأجهزة الأمنية والبلديات اتخاذ التدابير الصارمة لجهة منع المواطنين من الخروج من المنازل إلا عند الضرورة القصوى، ومنع التجمعات وملاحقة المخالفين أمام القضاء"، موضحا أن "الخطط الأمنية تتضمن تسيير الدوريات وإقامة الحواجز لفرض الالتزام بالإجراءات المتبعة".
ودعا دياب اللبنانيين إلى ممارسة "حظر تجوّل ذاتي"، محذراً من أن "الكورونا ينتظر أمام عتبات المنازل ويجب التعامل معه بحذر وعلى مستوى كبير من الوعي".
Footage from the @LebarmyOfficial chopper over #Beirut city this morning asking people to #StayHome#Lebanon #COVIDー19 #CoronavirusPandemic #الجيش_اللبناني #لبنان #خليك_في_البيت #حظر_تجول_اجباري_ينقذنا #وزير_الداخلية #التعبئة_العامة pic.twitter.com/uBUCSGNiSo— Lebanese Bonkers (@BonkersLebanese) March 22, 2020
وأعلن لبنان أمس تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد – 19) ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 206 أشخاص، فيما بلغ عدد الوفيات أربعة أفراد.
وبحسب أحدث إحصائية فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من آذار/مارس الجاري، "وباء عالميا"، 320 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.
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