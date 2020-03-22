وزير الداخلية اللبناني يحذر من "الانزلاق نحو المجهول"

حذر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الأحد، مما وصفه بـ"انزلاق البلاد نحو المجهول" في حال لم يلتزم المواطنون بإجراءات الحد من تفشي فيروس "كورونا المستجد"، في ظل زيادة الإصابات بالبلاد، واصفا الوضع بـ"المخيف".

القاهرة - سبوتنيك . وقال الوزير فهمي في مؤتمر صحفي: "بسبب عدم الالتزام، تزايدت أعداد المصابين بشكل مخيف بفيروس كورونا، وقد تخطينا مرحلة الاحتواء وسننزلق نحو المجهول إذا لم تكن هناك قناعة ذاتية من كل مواطن لتخطي هذه الأزمة ".

وتابع فهمي: "كل مواطن مسؤول. اقعدوا ببيوتكم أسبوعين"، واصفا الوضع بأنه "مخيف". وأردف "علينا الاستعداد للأسوأ".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس السبت، عن اتخاذ مزيد من الإجراءات لإلزام المواطنين بالحجر المنزلي في مواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وكان لبنان أعلن، مساء الأحد الماضي، حالة التعبئة العامة حتى نهاية آذار/مارس الجاري، واتخذت السلطات إجراءات استثنائية لمواجهة تفشي الفيروس، شملت إغلاق المؤسسات العامة والخاصة، مع بعض الاستثناءات الضيقة، والحد من حركة التنقل إلى أقصى الحدود لحمل المواطنين على بدء حجر منزلي.

ولفت دياب إلى أن ارتفاع وتيرة الإصابات "ينذر بخطر داهم يهدد المجتمع نتيجة ما يمكن الوصول إليه في ما يخص الأعداد"، ومشيراً إلى أن "عدم التزام المواطنين، الذي ظهر في بعض المناطق، يدل على عدم الإدراك لحجم المخاطر".

وقال دياب إنه "طلب من الأجهزة الأمنية والبلديات اتخاذ التدابير الصارمة لجهة منع المواطنين من الخروج من المنازل إلا عند الضرورة القصوى، ومنع التجمعات وملاحقة المخالفين أمام القضاء"، موضحا أن "الخطط الأمنية تتضمن تسيير الدوريات وإقامة الحواجز لفرض الالتزام بالإجراءات المتبعة".

ودعا دياب اللبنانيين إلى ممارسة "حظر تجوّل ذاتي"، محذراً من أن "الكورونا ينتظر أمام عتبات المنازل ويجب التعامل معه بحذر وعلى مستوى كبير من الوعي".

وأعلن لبنان أمس تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد – 19) ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 206 أشخاص، فيما بلغ عدد الوفيات أربعة أفراد.

وبحسب أحدث إحصائية فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من آذار/مارس الجاري، "وباء عالميا"، 320 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.