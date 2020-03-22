السيسي: تخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن بلاده ستخصص 20 مليار جنيه (1.27 مليار دولار) لدعم البورصة المصرية، للتخفيف من أثر انتشار فيروس "كورونا" على الاقتصاد.

كما قال السيسي في تصريحات أذاعها التلفزيون المصري، إن مصر لديها احتياطيات استراتيجية كافية من السلع الغذائية الأساسية، مثل الأرز والسكر، وإنه لا حاجة للناس لتخزين السلع، بحسب وكالة رويترز.

ودعا المواطنين إلى عدم التكالب على السلع لعدم حدوث أزمة مالية، مشيرا إلى أن شراء بعض المواطنين أكثر من احتياجاتهم سلوك يجب أن يتوقف، بحسب بوابة "الأهرام".

وذكر الرئيس المصري، اليوم الأحد، خلال لقاءه مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات في قصر الاتحادية، أن التاثير الاقتصادي سيكون عميق على كافة الدول بسبب أزمة كورونا.

وطالب المصريين بالالتزام والانضباط في التعامل خلال أسبوعين فقط؛ لحصار فيروس "كورونا"، حتى لا تزيد الأرقام المعلنة على المعدلات الطبيعية، منوها إلى أنه في حالة عدم الالتزام يمكن أن تتحول الأرقام إلى آلاف خلال أيام قليلة.

وأكد السيسي على أن الإجراءات الطبية التي يتم اتخاذها على أعلى مستوى طبي في العالم، وأن البيانات التي تصدر عن الحكومة المصرية في التعامل مع أزمة كورونا أرقام حقيقية وتعكس الوضع الحالي في مصر.

وأعلن الرئيس المصري في لقاءه، زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات، لتكون 14% من السنة المالية الجديدة.