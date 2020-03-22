البحرين تسجل الوفاة الثانية بفيروس كورونا المستجد

سجلت البحرين، اليوم الأحد، حالة الوفاة الثانية من المصابين بفيروس "كورونا المستجد" المسبب لمرض (كوفيد – 19) في البلاد والذي تجاوز عددهم 180 حالة.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها على "تويتر":" تسجيل "حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 51 عاماً، تعاني أمراضا، وظروفا صحية كامنة، وكانت إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19)".

— وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) March 22, 2020

وقالت إن "العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 149 حالة حتى الآن".

— وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) March 22, 2020

ووصل إجمالي الإصابات في البحرين 183 حالة. بحسب صحيفة الوطن البحرينية.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى وصول الدفعة الثانية من المواطنين القادمين من إيران ضمن خطة الإجلاء، يوم غد الاثنين.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من آذار/مارس الجاري، "جائحة"، 320 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.