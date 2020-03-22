الحكومة السورية توقف عمل وسائل النقل الجماعي بجميع أشكالها

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأحد، إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي في البلاد اعتبارا من يوم غد الاثنين 23 مارس/آذار الجاري.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" قرر مجلس الوزراء السوري، اليوم، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص داخل المحافظات اعتبارا من الثامنة مساءا يوم غد الاثنين، وإيقاف النقل الجماعي العام والخاص بين المحافظات اعتبارا من الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء.

وبحسب قرار المجلس، تلتزم الوزارات والاتحادات ومنشآت القطاع الخاص الإنتاجية بتأمين وسائل النقل للعاملين المناوبين لديها وفق شروط محددة.

ومن جهته، أعلن وزير النقل السوري علي حمود، أمس السبت، أن آخر رحلة جوية ستصل من موسكو يوم الأحد وبعد ذلك سيتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى البلاد.

ودعت الحكومة السورية، يوم الجمعة الماضي، المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والتوجيهات في تطبيق الحجر الطوعي، محذرة أنها في حال عدم الاستجابة سوف تفرض "الحجر الإلزامي".

وجاء في بيان على صفحة رئاسة الوزراء في سوريا على فيسبوك:

"أهاب الفريق الحكومي بالمواطنين التحلي بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية لجهة الالتزام بإجراءات "الحجر الطوعي" التي من شأنها الحفاظ على السلامة العامة لئلا يتم فرض "الحجر الإلزامي" في حال عدم التقيد بذلك".

وبحسب بيانات وزارة الصحة السورية، لم تسجل حتى اللحظة أي إصابات داخل البلاد بفيروس كورونا المستجد.