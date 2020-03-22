ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في مكة المكرمة

أعلنت السعودية اليوم الأحد اكتشاف 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، منها 72 حالة في مكة المكرمة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 511.

القاهرة– سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، إنه "يضاف إلى ما سبق إعلانه من حالات مصابة عدد 119 حالة جديدة ، وهذه الحالات الجديدة المسجلة من بينها 7 حالات قدمت من السفر، بينما هنالك 72 حالة لأتراك معزولة في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وهنالك 40 حالة بسبب مخالطة مجتمعية لحالات مصابة".

ولفت إلى أن عدد المتعافين في البلاد وصل إلى 18 حالة بعد شفاء حالتين اليوم.

وأضاف العبد العالي أن "السعوديون خارج المملكة هناك متابعة مستمرة لهم من وزارة الخارجية بالتنسيق مع الصحة وحريصين على أنهم يتلقون الرعاية" مشيرا إلى أن هناك " 25 مستشفى موزع في مناطق المملكة و3 مستشفيات احتياطية للتعامل مع كورونا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء السبت إصابة 266 ألف شخص ووفاة أكثر من 11 ألف بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.