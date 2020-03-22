ممرات كنيسة القيامة خالية على غير العادة

ترددت الترانيم، اليوم الأحد، في ممرات وغرف صلاة شبه خاوية بكنيسة القيامة بالقدس بعدما قيدت الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا الحضور إلى المكان.

وحسب "رويترز" تناقض الحضور الهزيل مع حشود المسيحيين الزائرين الذين كانوا يتوافدون عادة على الكنيسة في الأيام السابقة لعطلة عيد الفصح.

وقال كبير الأساقفة بيرباتيستا بيزابيلا "عادة في يوم الأحد بالصوم الكبير يتجمع أبناء الكنيسة بالقدس جميعهم هنا في كنيسة القيامة ويصلي الجميع ونتحد".

وأضاف "الآن لا نستطيع إقامة احتفالات لذلك نقيم احتفالا محدودا للغاية، صغير للغاية وبسيط. هذا مؤلم لنا".

وقالت الكنيسة الواقعة داخل أسوار مدينة القدس القديمة إنه يتعين على المصلين عدم الدخول في مجموعات تضم أكثر من 10 أشخاص والإبقاء على مسافة مترين على الأقل بين كل شخص والآخر.