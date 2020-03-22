الأردن: تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الأحد، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، قال جابر إنه "تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 112 حالة".

وأعلنت الحكومة الأردنية أمس السبت حظر التجول في المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت يوم الجمعة أمر دفاع رقم 2 القاضي بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من يوم أمس السبت.

ويأتي القرار نظرا لعدم التزام المواطنين بقرار الحكومة السابق القاضي بعدم الخروج إلا للضرورة، والذي كان وفق إجراءات اتخذتها المملكة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.