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20:33 GMT22 مارس/ آذار 2020
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    صلاة أول جمعة من رمضان في المسجد الأقصى

    تعليق الصلاة بالمسجد الأقصى حتى إشعار آخر

    © REUTERS / AMMAR AWAD
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    قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، تعليق حضور المصلين للصلاة بالمسجد الأقصى اعتبارا من فجر الاثنين وحتى إشعار آخر في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

    وجاء في بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، نقلته "رويترز"، إنه تقرر "تعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك اعتبارا من فجر يوم الاثنين لفترة مؤقتة استجابة لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية".

    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
    © REUTERS / Annegret Hilse
    وضع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الحجر الصحي

    وكانت السلطات الدينية أغلقت في وقت سابق أبواب المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المجاور لكنها سمحت للمصلين بالتجمع في الخارج في الأماكن المفتوحة من المجمع الضخم.

    وأعلنت السلطات الصحية في فلسطين، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 59 إصابة، جنبًا إلى جنب مع تزايد عدد الحالات التي تماثلت للشفاء.

    ونقلت صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على "فيسبوك" عن المتحدث باسم الحكومة قوله: "تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 في محافظة رام الله والبيرة، وإصابتان في قطاع غزة، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 59 منها 17 إصابة تماثلت للشفاء".

    وفي وقت سابق صباح اليوم، ذكر التلفزيون الرسمي الفلسطيني، أن رئيس الوزراء قرر منع خروج سكان الضفة الغربية من بيوتهم تطبيقا للحجر الإلزامي لمدة 14 يوما اعتبارا من الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.

    عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 300 ألف إصابة، وأكثر من 14 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 95 ألفا.

    وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 53 ألفًا في إيطاليا و29 ألفا في الولايات المتحدة، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

    وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    المسجد الأقصى, فيروس كورونا
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