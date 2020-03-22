وزير الصحة السوري: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد

أعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المتجدد في البلاد.

وقال يازجي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "تم اتخاذ جميع الاجراءات الطبية اللازمة للتعامل مع أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد".

وأوضح يازجي أن الحالة المكتشفة بفيروس كورونا في سوريا تعود لشاب في العشرين من العمر.

كما وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الحالة المصابة تعود لشاب قادم من خارج البلاد، وأكدت أن الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مها.

وأغلقت قوى الأمن الداخلي في سوريا صباح اليوم الأحد، سوق الحميدية، أكبر الأسواق في البلاد، والتحفة التجارية الأثرية التي تخترق أحياء مدينة دمشق القديمة طولا وعرضا.

وأعلنت الحكومة السورية، إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي في البلاد اعتبارا من يوم غد الاثنين 23 مارس/آذار الجاري.

ومن جهته، أعلن وزير النقل السوري علي حمود، أمس السبت، أن آخر رحلة جوية ستصل من موسكو يوم الأحد وبعد ذلك سيتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى البلاد، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.