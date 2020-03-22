تركى آل الشيخ يعلق على حديث الرئيس المصري عن كورونا

علق رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل شيخ، اليوم الأحد، على حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، إن "حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الذى ألقاه على المصريين، بعث برسالة طمأنينة للجميع، وأظهر مدى حرص الدولة على صحة المواطن المصرى، لاسيما في ظل إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا".

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات ممتازة للحد من فيروس كورونا، مشيدا بوسائل الإعلام المصرية في التعامل مع الأزمة.

وأضاف السيسي خلال لقاءه مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات في قصر الاتحادية، أن العالم سيختلف قبل وبعد أزمة كورونا.

وأوضح أن "مصر اتخذت إجراءات كثيرة لحماية المواطنين، وأن وسائل الإعلام المصرية تقوم بدور رائع جدا جدا في تغطية أزمة كورونا ويعكس للمصريين ما يحدث في داخل وخارج مصر".

وأكد السيسي أن "الدولة المصرية اتخذت ترتيبات جيدة للغاية وفقا للعلم والمعايير الدولية"، محذرا المصريين أنه "إذا لم يتم التعامل بشكل حازم وحاسم سنخسر كثير".

وشدد السيسي على أن الحكومة المصرية لم تقم بإخفاء أية معلومات، لافتا إلى أن "هناك من يحاول التشكيك والكذب بالدور الذي تقوم به الحكومة خلال الـ سنوات الماضية وكان آخرها التعامل مع أزمة كورونا".

وذكر أن التاثير الاقتصادي سيكون عميق على كافة الدول بسبب أزمة كورونا.

وتابع "أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم كله".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.