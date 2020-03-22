سوريا تغلق كافة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم المواطنين السوريين

أعلنت وزارة الداخلية السورية إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم المواطنين السوريين اعتبارا من منتصف ليل غد الاثنين بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، "تماشياً مع الجهود والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والرامية لمواجهة "فيروس كورونا"، تعلن وزارة الداخلية عن إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من الجمهورية اللبنانية بما فيهم المواطنين السوريين وذلك اعتبارا من منتصف ليل 23/3/2020 وحتى إشعار آخر".

وأضاف البيان أنه "يستثنى من ذلك سيارات الشحن مع إخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية".

وأعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المتجدد في البلاد.

وقال يازجي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "تم اتخاذ جميع الاجراءات الطبية اللازمة للتعامل مع أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد".

وأوضح يازجي أن الحالة المكتشفة بفيروس كورونا في سوريا تعود لشاب في العشرين من العمر.

كما وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الحالة المصابة تعود لشاب قادم من خارج البلاد، وأكدت أن الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مها.

وأغلقت قوى الأمن الداخلي في سوريا صباح اليوم الأحد، سوق الحميدية، أكبر الأسواق في البلاد، والتحفة التجارية الأثرية التي تخترق أحياء مدينة دمشق القديمة طولا وعرضا.

وأعلنت الحكومة السورية، إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي في البلاد اعتبارا من يوم غد الاثنين 23 مارس/آذار الجاري.

ومن جهته، أعلن وزير النقل السوري علي حمود، أمس السبت، أن آخر رحلة جوية ستصل من موسكو يوم الأحد وبعد ذلك سيتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى البلاد، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.