فلسطين... قرار رئاسي بالعفو عن المسجونين الذين أمضوا نصف المدة بسبب كورونا

قال نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن الرئيس محمود عباس أصدر عفوا عن كل من أمضى نصف مدة العقوبة من المسجونين في قضايا الجنح والجنايات "مع احتفاظ حق المجني عليه بالادعاء المدني".

وأضاف أبو ردينة أن "العفو يأتي في ظل مخاطر انتشار فيروس فيروس كورونا".

وتابع أن "هذا القرار لا ينطبق على المحكومين بعدد من الجنايات الخطرة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعلنت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 59 إصابة، وتزايد عدد الحالات التي تماثلت للشفاء.

ونقلت صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على "فيسبوك" عن المتحدث باسم الحكومة قوله: "تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 في محافظة رام الله والبيرة، وإصابتان في قطاع غزة، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 59 منها 17 إصابة تماثلت للشفاء".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.