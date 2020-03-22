قطر تعلن منح قطاع غزة 150 مليون دولار لمكافحة كورونا

أعلنت قطر، اليوم الأحد، انها ستقدم 150 مليون دولار لدعم قطاع غزة في مكافحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء القطرية على "تويتر" اليوم، إنه "بناء على توجيهات أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، ستقدم قطر 150 مليون دولار لدعم جهود قطاع غزة في مكافحة تفشي فيروس كورونا".

وأضافت أن "هذا الدعم يهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعما لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة".

HH the Amir directs USD 150 million in support of Gaza Strip, to complement the efforts of Qatar to alleviate the suffering of the Palestinian people, and in support of UN relief and humanitarian programs in Gaza, and to combat the outbreak of the Coronavirus #QNA pic.twitter.com/5GbGLSSDqy — Qatar News Agency (@QNAEnglish) March 22, 2020

وأعلنت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 59 إصابة، وتزايد عدد الحالات التي تماثلت للشفاء.

ونقلت صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على "فيسبوك" عن المتحدث باسم الحكومة قوله: "تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 في محافظة رام الله والبيرة، وإصابتان في قطاع غزة، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 59 منها 17 إصابة تماثلت للشفاء".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.