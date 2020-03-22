مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي غرب رام الله

القدس - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، اليوم الأحد، "استشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب نعلين، غرب رام الله".

يتبع...