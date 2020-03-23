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07:13 GMT23 مارس/ آذار 2020
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    مسجد في العاصمة السعودية الرياض

    السعودية تكشف القطاعات المستثناة من "حظر التجول"

    © REUTERS / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (53)
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    وضعت وزارة الداخلية السعودية، قائمة بالجهات والقطاعات التي تستثنى من حظر التجول الذي أمر بتطبيقه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ضمن خطط المملكة لاحتواء تفشي وباء فيروس "كورونا".

    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
    © AP Photo / Amr Nabil
    السعودية تفرض حظر تجول جزئي من 7 مساء إلى 6 صباحا ولمدة 21 يوما
    وتشمل القائمة، بحسب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، قطاعات الأغدية، الصحة، الإعلام، النقل، التجارة، الطاقة، الخدمات المالية، الاتصالات، المياه، والبعثات الدبلوماسية.

    وقال المصدر المسؤول إنه "استنادا إلى أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القاضي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما، ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، وذلك من مساء اليوم الاثنين 23 مارس 2020، تود الوزارة إيضاح الاستثناءات المتعلقة بمنع التجول".

    أولا: الأنشطة الحيوية المستثناة من تطبيق منع التجول:

    - قطاع الأغذية (نقاط البيع) كالتموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار والدواجن واللحوم والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية.

    - القطاع الصحي كالصيدليات وما في حكمها والعيادات الطبية (المستوصفات) والمستشفيات والمختبرات ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية.

    - قطاع الإعلام بمختلف وسائله.

    - قطاع النقل كنقل البضائع والطرود والتخليص الجمركي والمستودعات والمخازن والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والقطاع الغذائي وتشغيل الموانئ.

    - أنشطة التجارة الإلكترونية كالعاملين في تطبيقات المشتريات الإلكترونية للأنشطة المستثناة والعاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة.

    - أنشطة خدمات الإقامة مثل الفنادق والشقق المفروشة.

    - قطاع الطاقة كمحطات الوقود وخدمات الطوارئ لشركة الكهرباء.

    - قطاع الخدمات المالية والتأمين، كمباشرة الحوادث (نجم) والخدمات التأمينية الصحية العاجلة (الموافقات) وباقي خدمات التأمين.

    - قطاع الاتصالات كمشغلي الإنترنت وشبكات الاتصال.

    - قطاع المياه مثل خدمات الطوارئ لشركة المياه وخدمة توصيل المياه الصالحة للشرب للمنازل (الشيب).

    ثانيا: السماح بالتنقل وقت منع التجول للسيارات الأمنية والعسكرية والصحية وسيارات الخدمات الحكومية الرقابية، وسيارات الأنشطة المستثناة في البند (أولًا).

    ثالثا: إتاحة استخدام التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية (خدمات التوصيل السريعة) خلال منع التجول، وذلك لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

    ويمكن معرفة الأنشطة المستثناة من خلال الاتصال على الرقم المجاني في جميع مناطق المملكة 999، عدا منطقة مكة المكرمة والتي يتم الاتصال فيها على رقم 911.

    رابعا: السماح للمؤذنين بالوصول إلى المساجد لرفع الأذان وقت منع التجول.

    خامسا: السماح للعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وما في حكمها المقيمين في الحي الدبلوماسي بالانتقال أثناء فترة المنع من وإلى مقرات أعمالهم في الحي.

    وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا ملكي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ابتداء من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، لمدة 21 يوما، بدء من مساء اليوم الاثنين، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (53)

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    أمر ملكي, فيروس كورونا, الملك سلمان, وزارة الداخلية السعودية
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