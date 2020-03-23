محمد بن راشد: كورونا فيروس سياسي

وجه حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة إلى كافة دول العالم، من أجل محاربة ما أسماه بـ"أهم عدو للبشرية".

وغرد ابن راشد عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "فيروس "كورونا" المستجد فيروس صحي واقتصادي وسياسي، ونقول لكافة دول العالم هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية".

وتابع: "الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد.. والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه إذا وقف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير".

فيروس كورونا هو فيروس صحي .. وفيروس اقتصادي .. وفيروس سياسي أيضا ... ونقول لكافة دول العالم .. هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية .. الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد..والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه إذا وقف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير . pic.twitter.com/s1VADLfHld — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 22, 2020

وقررت السلطات الإماراتية، أمس الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين، على أن يكون القرار ساريا بعد 48 ساعة، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

​عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 335 ألف إصابة، وأكثر من 14600 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 97 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 59 ألفا في إيطاليا و32 ألفا في الولايات المتحدة، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.