"أنصار الله" تدعو الأمم المتحدة للتدخل لوقف الحرب لتتسنى مواجهة كورونا

وقال محمد الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، عبر حسابه في "تويتر" اليوم الاثنين، "وباء كورونا يجتاح العالم مهددا البشرية، ندعو مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإيقاف القوى المعتدية عن عدوانها على الشعب اليمني وفك الحصار عنه".
و وباء #كورونا يجتاح العالم مهددا للبشريةندعو مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيرش @antoniojuterres— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 23, 2020
لايقاف القوى المعتدية عن عدوانها على الشعب اليمني وفك الحصار عليه
فالوباء ينتشر بكافة أنحاء العالم ويجب أن تنعم شعوب العالم بالسلام وتتمكن من مكافحة الوباء الخطير
وأضاف "الوباء ينتشر بكافة أنحاء العالم ويجب أن تنعم شعوب العالم بالسلام وتتمكن من مكافحة الوباء الخطير".
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