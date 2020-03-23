"أنصار الله" تدعو الأمم المتحدة للتدخل لوقف الحرب لتتسنى مواجهة كورونا

دعا القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى التدخل لوقف العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن، لتتسنى مواجهة وباء "كورونا".

وقال محمد الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، عبر حسابه في "تويتر" اليوم الاثنين، "‌وباء ‎كورونا يجتاح العالم مهددا البشرية، ندعو مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإيقاف القوى المعتدية عن عدوانها على الشعب اليمني وفك الحصار عنه".

و وباء #كورونا يجتاح العالم مهددا للبشريةندعو مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيرش @antoniojuterres

لايقاف القوى المعتدية عن عدوانها على الشعب اليمني وفك الحصار عليه

فالوباء ينتشر بكافة أنحاء العالم ويجب أن تنعم شعوب العالم بالسلام وتتمكن من مكافحة الوباء الخطير — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 23, 2020

​وأضاف "الوباء ينتشر بكافة أنحاء العالم ويجب أن تنعم شعوب العالم بالسلام وتتمكن من مكافحة الوباء الخطير".