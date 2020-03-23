التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأمريكي في لبنان

أعلنت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الاثنين، أن لبنان سيتوقف عن سداد جميع مستحقات سنداته الدولية الدولارية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى وضع خطة إنقاذ لإخراج البلاد من أزمتها المالية الشديدة.

وجاء في بيان الوزارة الذي نشرته قناة "الجديد" التلفزيونية عبر موقعها على الانترنت "أن الحكومة قررت التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار أمريكي والمستحقة في 9 مارس/ آذار 2020 بفائدة 6.375% بالعملة الأجنبية".

وأضاف البيان "أن وزارة المالية ستجري تبيانا للمستثمرين يوم 27 مارس/ آذار.

بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ الحكومة جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر.

وكان لبنان، المثقل بالديون، قد علق هذا الشهر سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار وقال إنه غير قادر على سداد مستحقات الدين بسبب الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.