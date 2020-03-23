مقتل ضابط كبير خلال اشتباكات مع إرهابيين شمالي العراق

قتل ضابط كبير من القوات العراقية، إثر اشتباكات اندلعت مع إرهابيين، اليوم الإثنين، في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان نقلته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الاثنين، بأن قوة من فوج طوارئ صلاح الدين الخامس ضمن قيادة عمليات سامراء، وخلال عملية تفتيش "بساتين منطقة جبارة في حاوي الإسحاقي"، بمحافظة صلاح الدين، شمالي البلاد، تشتبك مع إرهابيين.

وأضافت الخلية، أن القوة تمكنت من قتل أحد الإرهابيين، معلنة أن الحادث أدى أيضاً إلى مقتل آمر الفوج، خلال العملية في حاوي الإسحاقي، جنوبي مدينة سامراء، في صلاح الدين، شمالي العراق.

ولفتت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن المزيد من التفاصيل يعلن لاحقا.

وأعلن الحشد الشعبي العراقي، يوم السبت، 14 مارس/آذار الجاري، مقتل ثلاثة من عناصر في جزيرة سامراء زورة حاوي الحويش، قرب تحويلة جسر تكريت"، خلال مطاردة مجموعات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا).

ونفذت القوات العراقية، 29 شباط/فبراير الماضي، عملية نوعية لتدمير بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد في حينها.