أهالي قرية وحاجز للجيش السوري يمنعون رتلا أمريكيا من العبور ويجبرونه على التراجع

اعترض أهالي قرية حامو وحاجز الجيش العربي السوري في القرية بريف القامشلي رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 11 عربة، ومنعوه من العبور وأجبروه على التراجع.

ونقلت وكالة الأنباء "سانا" أن "أهالي قرية حامو وحاجز الجيش العربي السوري في القرية بريف القامشلي يعترضون رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفا من 11 عربة ويمنعونه من العبور ويجبرونه على التراجع".

#عاجل || الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

مراسل سانا في #الحسكة: أهالي قرية #حامو وحاجز #الجيش_العربي_السوري في القرية بريف #القامشلي يعترضون رتلا لقوات #الاحتلال_الأمريكي مؤلف من ١١ عربة ويمنعهم من العبور ويجبرهم على التراجع. — سانا عاجل (@SanaAjel) March 23, 2020

وتشهد مناطق تواجد القوات الأمريكية في سريا، شرق الفرات، حالة من الرفض الشعبي للتواجد الأمريكي في المنطقة، حيث خرجت عشرات المظاهرات والاعتصامات الشعبية ضدهم في أوقات سابقة، راح ضحيتها العشرات من المدنيين الذين قتلوا برصاص تنظيم " قسد" المدعوم أمريكياً.