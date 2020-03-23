المغرب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 134 بعد تسجيل 12 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، ثبوت إصابة 12 شخصا بفيروس "كورونا المستجد" المسبب لمرض (كوفيد. 19) خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، "تم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا (المستجد)، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 134 شخصا"، وذلك بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وكانت منظمة الصحة العالمة أعلنت، في 11 مارس/ آذار 2020، أن تفشي وباء كورونا المستجد يعتبر جائحة (وباء عالميا).

وتجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 15 ألف شخص، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم أكثر من 350 ألف حالة.