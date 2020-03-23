سبب غريب يدفع شخصا لإلحاق أضرار بسيارت فارهة في الإمارات

نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن مدير مركز شرطة الرفاعة العميد أحمد ثاني بن غليطة، قوله "تم تسجيل 6 بلاغات في غضون 24 ساعة فقط من عدة أشخاص فوجئوا بتخريب سياراتهم الفارهة عبر سكب مواد حارقة عليها، وتبين أن جميعهم تجار ويسكنون في منطقة الرفاعة وأن السيارات كانت متوقفة في مواقف خاصة تحت البنايات".

وأضاف ابن غليطة "إنه تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ وتم الاشتباه في تاجر آسيوي يمتلك سيارة رنج روفر سوداء اللون ويقطن في نفس المنطقة. وتم تتبعه حيث كان يتحرك ليلاً بطريقة مريبة، وتم إيقافه وتفتيش المركبة بعد أن بدت عليه علامات الارتباك، وعثر داخلها على سكاكين وعبوات مواد حارقة، حيث تم التحقيق معه واعترف بقيامه بإتلاف مركبات التجار كنوع من التمييز وخاصة أنه يمر بضائقة مالية وأراد الانتقام منهم".

وأشار العميد إلى أن المتهم اعترف بإتلاف 8 سيارات وكان يقوم بذلك في منتصف الليل وأنه كان على علم بأصحاب هذه المركبات.