الداخلية المصرية تنفي ما نسب إليها بشأن فرض "حظر التجوال"

نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لها، بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجوال ابتداء من مساء اليوم في البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

ونفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية هذه الأنباء، مؤكدا "عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملة وتفصيلا، وأن مثل تلك التناولات تهدف إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.. وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها".

وأوضح المسؤول بأن "الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وتحمل اسم "الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية" تحت عنوان (www.facebook.com/moiegy).. وأن كافة الصفحات الأخرى التي تحمل مثل تلك الأسماء لا علاقة لها بوزارة الداخلية".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس الأحد، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لمواطنين مصريين من المخالطين للحالات السابقة، إلى جانب وفاة أربع مصابين آخرين.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل.

وأوضح مجاهد في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، أن من بين هذه الحالات 7 أجانب و8 مصريين، تلقوا الرعاية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف: "تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأحد، هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.