مصر تحسم جدل تخفيض قيمة فاتورة مارس للمواطنين إلى النصف

حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، اليوم الاثنين، الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تحملها دفع نصف فاتورة استهلاك شهر مارس/ آذار الجاري من الكهرباء.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور أيمن حمزة، أن "تلك الأنباء غير صحيحة بالمرة، خاصة أن الوزارة لديها التزامات كثيرة تدبرها من خلال شركات التوزيع التي تبيع الطاقة الكهربائية للمواطنين"، بحسب موقع "مصراوي".

من ناحية أخرى، أضاف حمزة أن قطاع الكهرباء والشركات والهيئات التابعة له لم تسجل أي حالات حتى الآن، مؤكدا أنه تم الاشتباه في وجود إصابات، وبتوقيع الكشف والتحاليل تبين إصابتها بارتفاع في درجات الحرارة.

وأكد أن شركات توزيع الكهرباء وفرت الكمامات والمواد اللازمة للتطهير لجميع العاملين بإدارة التحصيل، نظرا لكونهم أكثر قطاع يختلط بعدد كبير من المواطنين.

ولفت إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وجميع قيادات الوزارة خضعوا للكشف الطبي عند دخوله ديوان عام الوزارة، وتبين عدم حملهم لفيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس الأحد، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لمواطنين مصريين من المخالطين للحالات السابقة، إلى جانب وفاة أربع مصابين آخرين.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل.

وأوضح مجاهد في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، أن من بين هذه الحالات 7 أجانب و8 مصريين، تلقوا الرعاية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف: "تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأحد، هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.