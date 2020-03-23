إغلاق كافة المحلات التجارية في سلطنة عمان بسبب انتشار فيروس كورونا

أعلنت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في سلطنة عمان عن إغلاق كافة المحلات التجارية الواقعة خارج المجمعات التجارية عـدا المحلات التموينية الغذائية، العيادات والصيدليات، ومحلات النظارات، تماشا مع الإجراءات المتعلقة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته في موقع تويتر: "تماشيا مع قرارات اللجنة العليا الموكل إليها التعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا، واعتبارا من اليوم، 23 آذار/ مارس، الوزارة تغلق كافة المحلات التجارية الواقعة خارج المجمعات التجارية عـدا المحلات التموينية الغذائية، والعيادات، والصيدليات، ومحلات النظارات".

تماشيًًا مع قرارات اللجنة العليا الموكل إليها التعامل مع تطورات انتشار فيروس #كورونا، وإعتبارًا من اليوم، الوزارة تغلق كافة المحلات التجارية الواقعة خارج المجمعات التجارية عـدا :-

المحلات التموينية الغذائية .

العيادات والصيدليات .

محلات النظارات .@OmanVSCovid19@Atheer_Oman pic.twitter.com/FJd5iG3Zdc — وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه - عُمان (@mrmwroman) March 23, 2020

وأضافت "ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضد المخالفين".

وكانت وزارة الصحة في سلطنة عمان، قد أعلنت عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس "كورونا" (كوفيد 19)، لمواطنين مرتبطة بالمخالطة لقريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن "الثلاث حالات الجديدة ترفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 55 حالة"، مضيفة أن "17 حالة تماثلت للشفاء".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 350 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات نحو 15800، وتجاوز عدد المتعافين 99 ألف شخص.