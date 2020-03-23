الرئيس التونسي يأمر الجيش بالانتشار في الشوارع

أمر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجيش، اليوم الاثنين، بالانتشار في الشوارع.

وذكرت وكالة "رويترز" أن أوامر الرئيس التونسي جاءت لإجبار الناس على احترام الإغلاق المفروض لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأكدت تونس إصابة 89 حالة بالفيروس. وتم فرض حظر تجول الأسبوع الماضي، وحظر عام، يوم الأحد الماضي، ليبقي الناس في منازلهم باستثناء شراء الضروريات.

وكانت منظمة الصحة العالمة أعلنت، في 11 مارس/ آذار 2020، أن تفشي وباء كورونا المستجد وباء عالميا.

وتجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 15 ألف شخص، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم أكثر من 350 ألف حالة.