"طيران الاتحاد" الإماراتية تعلق الرحلات والترانزيت من وإلى أبوظبي

أعلنت شركة "طيران الاتحاد" الإماراتية، اليوم الاثنين، تعليق جميع الرحلات والترانزيت من وإلى مدينة أبوظبي بداية من الأربعاء المقبل (25 مارس/ آذار) ولمدة أسبوعين بشكل مبدئي، كإجراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الشركة، في بيان، "نعلن اليوم تعليق مؤقت للرحلات من وإلى أبوظبي يشمل رحلات الترانزيت، لمدة أسبوعين بشكل مبدئي بداية من 25 مارس/ آذار".

وأشار البيان إلى أن الإجراء جاء ضمن جهود الإمارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، الذي تسبب في وفاة وإصابة الآلاف حول العالم.

وقالت الشركة في بيانها إنه سوف تستمر في تشغيل رحلات قدر الإمكان لإعادة العائلات العالقة، في ظل إيقاف رحلات الطيران بشكل كبير حول العالم بسبب تفشي كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الاثنين، تسجيل 45 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 98 حالة من جنسيات متعددة.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من آذار/مارس الجاري، "جائحة"، 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.