رئيس الصين يؤكد للسيسي استعداد بلاده لمساعدة مصر في مواجهة كورونا

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس أشاد خلال الاتصال بما حققته الصين من نجاح لافت في احتواء انتشار فيروس كورونا.

وأعرب السيسي عن تطلعه لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية بالبلدين للاستفادة من آليات إدارة أزمة كورونا في الصين على مختلف المستويات.

من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن امتنان الصين حكومة وشعبا لمساندة مصر السريعة لها في أزمة فيروس كورونا، والتي عكست خصوصية ومتانة علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما.

وأكد الرئيس الصيني الاستعداد الكامل لتقديم ما لديها من إمكانيات وتجارب لمصر في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما تم التوافق على تعزيز مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصةً فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الصينية وتدريب الكوادر المصرية في مختلف المجالات.