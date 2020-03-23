شرطة دبي تلقي القبض على شاب أوروبي بسبب فيديو صوره لنفسه على الشاطئ

ألقت شرطة دبي القبض على شاب أوروبي قام بنشر مقطع فيديو يظهر فيه خلال ارتياده لأحد شواطئ الإمارة قالت إنه “غير مكترث بالتعليمات الصادرة من دورية الشرطة وكذلك الإرشادات التي تبثها باستمرار الجهات المختصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) حذرت شرطة دبي "كل من يقدم على خرق القوانين، سواء الاتحادية أو المحلية، أو ينتهك التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية بأنه سيكون عرضة للمساءلة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ودعت شرطة دبي الجمهور إلى "التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية"، مؤكدة أن "التعليمات والقوانين والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية في هذه المرحلة واضحة".

شرطة دبي @DubaiPoliceHQ اتمنى أنكم تمسكون صاحب الفيديو وتعلمونه أدب احترام القوانين في البلد وكل من تسول له نفسه عدم احترام القانون pic.twitter.com/gmRZPZFGWR — م.بدر الكعبي 🇦🇪♥️🇸🇦 (@baderalkaabi) March 22, 2020

وأكدت أن "مخالفة هذه التعليمات تضع صاحبها تحت طائلة القانون بنصوص واضحة، حيث لا جهل بالقانون وصاحبها لا يتمتع بأدنى درجات الشعور بالمسؤولية، لذلك يقف القانون بعينه الساهرة لكل من يحاول العبث بصفو الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة".

وأهابت شرطة دبي بأفراد المجتمع "الارتقاء بوعيهم أثناء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإدراك خطورة مخالفة التعليمات وتداول الإشاعات التي يقوم بنشرها المخالفون دون استشعار التصرفات التي من شأنها أن تثير البلبلة والخوف والهلع والانزعاج في المجتمع".

كما أكدت شرطة إمارة دبي على "أهمية أمن وسلامة المجتمع".

شرطة دبي تجول في الشوارع وتامر الناس بالذهاب الى منازلهم ربي يحفظهم احبهم في كل شي واتحفظ عالمخالفات فقط ☺️☺️ pic.twitter.com/uYRWmaeYXu — Maktoum 🇦🇪 (@DubaiMsb) March 23, 2020

ودعت الجمهور إلى "عدم نشر مثل هذه الإشاعات ومقاطع الفيديو التي تؤدي إلى إثارة مخاوف الناس، حيث تعتبر مثل تلك الرسائل بمثابة إشاعة يعاقب عليها القانون، بل عليهم إبلاغ الجهات المختصة في حال مشاهدة أي تجاوزات غير قانونية".