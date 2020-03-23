ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 230... ولا وفيات اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 230 حالة على المستوى الوطني.

وذكرت قناة "النهار" الجزائرية، نقلا عن بيان وزارة الصحة، أن من بين حالات الإصابة المؤكدة، تم تسجيل 125 حالة بالبليدة، وعدم تسجيل وفيات جدد اليوم.

وأشار ذات البيان، إلى أن 90 بالمائة من الحالات المسجلة للإصابة بالفيروس، قادمة من أوروبا.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت في 11 مارس/ آذار 2020، أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية.

وتجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 15 ألف شخص، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم أكثر من 350 ألف حالة.