الصحة العالمية تعلن اسم دولة عربية خالية من كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يتم الابلاغ عن أية حالات مؤكدة بفيروس الكورونا المستجد في اليمن.

وأوضح مكتب المنظمة في اليمن عبر بيان لهه على حسابه الرسمي على "فيسبوك": "حتى اللحظة لم يتم الابلاغ عن أية حالات مؤكدة بفيروس الكورونا المستجد في اليمن".

وتابعت المنظمة: "بالشراكة مع البنك الدولي، تدعم منظمة الصحة العالمية تجهيز مركز حجر طبي في عدن لضمان الاستعداد والاستجابة في حال تأكيد ظهور حالات".

والخميس الماضي توقع مسؤول بمنظمة الصحة العالمية أن يتأزم الوضع في سوريا واليمن فيما يتعلق بتفشي وباء كورونا.

وصرح رئيس فريق منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأخطار المعدية، عبد النصير أبو بكر، لشبكة "سي إن إن"، بأنه قلق من نقص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المبلغ عنها في سوريا واليمن، مضيفًا قد نتوقع "انفجارا في الحالات".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.